Hombre muere en incendio que consumió su cuarto, en Ciudad Mendoza

Un hombre murió la noche de este viernes, tras un incendio que consumió el cuarto donde vivía y que se ubica en un edificio en pleno centro de Ciudad Mendoza.Hasta la calle Belisario Domínguez, esquina con avenida Hidalgo de la cabecera municipal, se trasladaron policías municipales, elementos de Protección Civil y Bomberos.En el tercer piso fue sofocado el incendio y localizado el cuerpo de un hombre, quien yacía sin vida, por lo cual personal de la Fiscalía Regional arribó al lugar a dar fe de los hechos.Hasta el cierre de esta nota informativa, no se había hecho oficial la identidad del occiso, por lo cual el cuerpo fue canalizado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se espera en próximas horas su identificación oficial.Hasta el momento no se ha dado a conocer un peritaje para determinar las causas del incendio y determinar si se trata o no de un accidente.