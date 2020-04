Hombre muere en la vía pública, al parecer por causas patológicas, en Veracruz

En la zona del fraccionamiento Faros, en la ciudad de Veracruz, se presentó el fallecimiento de un hombre, al parecer por causas patológicas, movilizándose personal de la Policía Naval, Estatal y Guardia Nacional. Al punto se aproximaron los elementos de Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial.



Esto se presentó este miércoles, al reportar al teléfono de emergencia del 911 la presencia de una persona tirada en la banqueta sin vida, al parecer en situación de calle en la intersección de General Andrés Figueroa y la calle Francisco Canal del citado fraccionamiento en el centro histórico.



En el sitio estaba tirado junto a un puesto de revistas, un hombre de unos 45 a 55 años de edad, portando playera, de color verde, pantalón de mezclilla azul y botas negras. Junto al cuerpo estaba otra playera, de color verde y una bolsa ecológica, de color rojo.



Los elementos paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, dando vista a las autoridades ministeriales competentes.



Los elementos de la Policía Naval, Estatal, Municipal y Guardia Nacional acordonaron la zona.



Luego acudió el personal de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial para efectuar diligencias de levantamiento y traslado del cuerpo al Forense, donde quedó en calidad de no identificado pues no portaba credencial alguna en sus ropas.



Los peritos usaron sus trajes de aislamiento, de color blanco, portando guantes y cubrebocas ante el desconocimiento de la causa del fallecimiento del sujeto.



Por los indicios pareciera que la persona falleció por padecimiento patológico, pero será a autopsia la que ratifique la sospecha.