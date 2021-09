Hombre, Mujer, No Binario: INE analiza mayor inclusión en credenciales

El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, señaló que aún no recibe alguna instrucción de oficinas centrales sobre la inclusión de la abreviatura “NB” (no binario), en las credenciales para votar de las personas que así lo deseen.Esto al ser cuestionado sobre la propuesta que presentaron al ente comicial para que además de “H” de hombre o la “M” de mujer, también se puedan colocar esas letras, para el caso de la ciudadanía que no se identifica en ninguno de los dos géneros.“No tengo todavía noticias por parte de oficinas centrales, y me parecería pertinente esperar a un posicionamiento de mis instancias superior para yo poder en un momento dado brindarlo”, expresó en entrevista.No obstante, Cervantes Martínez recordó que el INE tiene una política de inclusión y una muestra de ello es que en las boletas de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, se le pregunta a los participantes si se identifican como niña, niño o de alguna otra manera.“Creo que se va a valorar con esa vertiente (lo de incluir el NB en la credencial), la parte técnica de instrumentarlo en la tarjeta, ahí sí tendría que ser el área correspondiente que lo determine”, puntualizó.Consideró que seguramente se tendrá que hacerse primero el cambio de identidad sexogenérica en el acta de nacimiento de la persona, para que después se pueda hacer en los registros del INE.“Seguramente tendrá que ser uno de los factores que analice y valore el INE para tomar una determinación, ya tenemos algunas políticas públicas instrumentadas (…) en módulos de atención ciudadana ésa política ya existe”, puntualizó.En ese sentido, explicó que cuando una persona acude por su credencial para votar, si la expresión sexogenérica de la persona no coincide conforme a los roles sociales con su nombre o el sexo que se está manifestando en la clave de registro de población (CURP), se le atiende y coloca “H” o “M” conforme ella lo manifieste.“Si se identifica como mujer así la atendemos, si se identifica como hombre así lo atendemos, independientemente de su sexo”, afirmó.El Delegado de INE en Veracruz acotó que en las propias casillas también tienen implementada la misma medida, por lo que si se presente a votar una persona cuya expresión física no se corresponde con su sexo de nacimiento o lo que establece la credencial, se le da el trato que decida al momento de ejercer su derecho al sufragio.“Entonces, no lo descarto (que se incluya el NB en la mica); sin embargo, tiene unas connotaciones de carácter técnico y éste que tiene injerencia en otro tipo de instrumentos jurídicos, en este caso, la fundamental acta de nacimiento”, enfatizó.