Hombre que habría intentado abusar de menor con autismo podría quedar libre

Familiares y conocidos de Zayda, menor de 8 años, víctima de un presunto intento de violación, se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, para exigir justicia.



Aseguraron que el responsable, el tío de la niña, saldrá en pocas horas sin recibir el castigo que merece.



La tarde de este lunes la madre de la menor, Nancy Jacqueline Flores Rodríguez, en compañía de amigos y familiares, originarios de Rinconada, municipio de Emiliano Zapata, arribó a la capital del estado, para solicitar a la Fiscalía General del Estado (FGE), no permita la libertad del acusado.



Aseveró que está a punto de cumplir las 36 horas indicadas y temen que éste huya.



"Solamente va a cumplir 36 horas y lo van a dejar libre. Nosotros queremos justicia, no queremos que lo suelten. Él se encuentra detenido en el Cuartel de San José, ahí los trasladaron el día de ayer. Exigimos justicia porque no se nos hace justo que ante un intento de violación de una niña, él sólo pase 36 horas detenido".



La madre, informó que su pequeña hija padece autismo, y después de lo ocurrido, se trasladaron a la Fiscalía para las pruebas periciales correspondientes, resultadas que hasta el momento, no han recibido.



"Cuando nosotros vayamos a recoger los resultados, él va a estar libre, y lo que él va a hacer, es que cuando una orden de aprehensión se gire en su contra, él va a huir. No podemos dar el nombre de él por la averiguación que se está dando", explicó.