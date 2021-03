Hombre recibe descarga eléctrica en torre de alta tensión, en Veracruz Puerto

En el fraccionamiento El Cortijo en el puerto de Veracruz, un hombre de 36 años de edad, recibió una fuerte descarga eléctrica en lo alto de una torre de alta tensión de la CFE en un acto presuntamente suicida. El hombre tiene problema de adicciones con las drogas y era la segunda ocasión que se trepaba a la torre. Al punto se movilizaron elementos de la Cruz Roja, Bomberos Municipales y Policías.



Esto se presentó la mañana de este lunes en la calle Las Trancas y avenida Dos Lomas, en la entrada del citado fraccionamiento, donde estaba Jorge Ernesto Macario M. de 36 años de edad en lo alto de una torre de alta tensión desde las seis de la mañana.



Al parecer el sujeto pretendía atentar contra su vida y tirarse pero tocó por accidente los cables de corriente y recibió una fuerte descarga en la parte izquierda de su cuerpo. El hombre se quemó el brazo izquierdo, espalda y pierna.



Al recibir el brutal golpe de corriente lo hizo entrar en razón y ya no quiso seguir con sus planes por lo que solicitó ayuda.



Poco a poco se fueron acercando vecinos, curiosos y familiares. En el sitio estaba la esposa y un hermano que se pusieron al tanto de lo sucedido.



Los familiares afirmaron que Jorge Ernesto Macario M. tiene problemas con el consumo de drogas y ésta era la segunda vez que se subía a la torre con intenciones de aventarse.



Al punto se aproximaron elementos de la Policía Naval y Municipal, también Policías Estatales. Ellos dialogaron con los parlantes de las patrullas para indicar al hombre que no lo hiciera.



Luego se aproximaron elementos de la Cruz Roja con su ambulancia y unidad de Rescate Urbano y los Bomberos Municipales con su carro escala.



Por unas dos horas el sujeto estuvo en lo alto de la torre hasta que el dolor de las quemaduras de la descarga no las aguantaba y optó por bajar donde ya lo esperaban los rescatistas.



El hombre fue canalizado a un hospital cercano para que recibiera la ayuda adecuada por las graves quemaduras.