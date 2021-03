Hombre se ahoga en playa Villa del Mar, en Veracruz Puerto

Un hombre de unos 45 a 55 años de edad, perdió la vida ahogado en las aguas de mar, frente a las playas de Villa del Mar, en el puerto de Veracruz, tras ser arrastrado por las olas, ante la mirada de la gente que no hacía nada.



Elementos de Salvavidas Municipales, Policías Estatales, Navales, Cruz Roja, Protección Civil, y personal de la FGE se trasladaron al punto.



Esto se presentó la tarde-noche del miércoles en la zona de Villa del Mar, junto al Boulevard Ávila Camacho, en esta ciudad.



Los reportes indicaban que un hombre se estaba ahogando y era necesaria la presencia de rescatistas.



El sujeto portaba pantalón de mezclilla oscuro, tenis y camisa de vestir de color negro con blanco, de unos 45 a 55 años de edad aproximadamente.



Unos bañistas lograron sacar al hombre que se veía enfermo, incluso estuvo tomando unas cervezas, y que era arrastrado por las olas, sin lograr pararse, llevándolo a la orilla de la playa.



El hombre no reaccionaba por lo que pidieron a los paramédicos de la Cruz Roja, los cuales a su arribo vieron que no tenía signos vitales. El sujeto llegó solo a la playa, y se metió con todo y la ropa al agua.



También se aproximaron los Guardavidas Municipales, Policías Estatales, Navales, personal de Protección Civil. El sitio fue acordonado y se tapó el cuerpo de la víctima.



Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial se presentaron en el punto para las diligencias del levantamiento del cuerpo y su traslado al Forense para la autopsia de rigor, quedando en calidad de no identificado, a la espera de ser reclamado por sus familiares.