Hombres armados allanaron oficinas de Exalcalde de Medellín de Bravo

Hombres armados no identificados allanaron a mediados de junio de este año la casa que fue usada por el exalcalde de Medellín de Bravo, Polo Deschamps, en el proceso de entrega-recepción, y en los que habrían introducido “cajas”, de acuerdo a testigos de los hechos, según una denuncia presentada el día 22 de ese mismo mes ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz.Acorde con lo que se describe en la denuncia de hechos, el equipo del exedil instaló una oficina para solventar el proceso de entrega-recepción en la casa No. 9 del Circuito de Laguna Escondida, del Fraccionamiento Puente Moreno, en Medellín.Según lo denunciado “el día de ayer 20 de junio nos comentaron los vecinos que, tanto por la madrugada de ese día como a altas horas de la noche del día anterior, vieron como unas camionetas polarizadas se estacionaron afuera de dicho Inmueble y se bajan cargando cajas y armas, así como que procedían a golpear la puerta”.Integrantes del equipo de entrega-recepción de Polo Deschamps añaden que “es importante resaltar que después de que nos enteramos de que dicha propiedad había sido invadida el suscrito procedió a dar una vuelta por la zona para constar los hechos y me di cuenta que la puerta presentaba afectaciones que a la distancia eran detectables a simple vista. Al pretender estacionarme para acceder al lugar me di cuenta que de una camioneta de color obscuro tipo pickup estaba parada a unos metros de mí y se estaban abriendo las puertas, por lo que de inmediato me subí a mi carro y me alejé del lugar, pues no sé quiénes eran ni que intenciones traían”, subrayan.Los denunciantes argumentan que como desconocen que personas fueron las que entraron a la casa ni que fue lo que metieron en las cajas o con que objeto fue que se introdujeron a dicha oficina, es por lo que acuden ante la Fiscalía, manifestando que desde el día 21 de junio no han ingresado a dicha propiedad, pues tienen el temor fundado de que personas armadas estén adentro o en los alrededores y atenten contra sus vidas.