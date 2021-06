Hombres armados en casilla boqueña eran escoltas: COPARMEX

Las personas armadas que amedrentaron al presidente de la casilla 4093 de Boca del Río, eran escoltas del representante de un partido político, aseguró el presidente de la COPARMEX, Alberto Aja Cantero.



Al emitir el reporte que realizaron sus observadores electorales, indicó que fue el único incidente de violencia que se presentó en lo que va de la jornada electoral.



"Una escolta de un operador de un partido político; amedrentó al presidente de casilla porque no tenía su nombramiento y eso generó una intimidación, pero no pasó a mayores".



Cabe destacar que el presidente de la casilla 4093 ubicada en la escuela secundaria José Azueta, señaló que previamente había tenido un altercado con el representante de MORENA.



La COPARMEX observó acarreos en transporte público en colonias como Las Amapolas y fraccionamiento Virginia.



"Vimos algunos casos de acarreo, no tenemos información de qué partidos estaban movilizando a las personas, observamos el acarreo en taxis y camiones, muchos de ellos que no saben leer, ni escribir".



El reporte de lo observado en la jornada electoral se presentará ante el INE al concluir las votaciones.