Hombres armados irrumpen en casa de Los Torrentes, en Veracruz Puerto

Un grupo de hombres armados, encapuchados y con chalecos tácticos, irrumpieron en una vivienda en el fraccionamiento Los Torrentes, al norte de la ciudad de Veracruz durante este fin de semana. En donde amagaron a los moradores, causando destrozos y robándose pertenencias. Ellos aseveraban ser de los grupos anti secuestros de Xalapa.El suceso tuvo lugar durante la madrugada del sábado, en la calle de Cuetzalan número 468, entre Tlalixcoyan y Tzararacua, en el citado fraccionamiento.La propiedad es de una familia, al parecer comerciantes, los cuales denunciaron ser víctimas de una violenta agresión y robo de sus pertenencias mientras se encontraban dormidos.Al lugar llegaron sujetos encapuchados y con chalecos tácticos, armados con rifles de asalto. Los afectados se encontraban durmiendo cuando los asaltantes comenzaron a golpear la puerta, enseguida entraron, y comenzaron a revolotear todo, entraron a las recámaras y les apuntaron a los habitantes con sus armas.Ellos aseveraran que eran de anti secuestros de Xalapa, pero amenazaron a los hijos menores de edad que no se movieran ni gritaran, si no les dispararían, igualmente a los adultos.Los desconocidos se marcharon y cuando las victimas se sintieron a salvo, se percataron que dañaron las cámaras, se llevaron el DVR, robaron alhajas de oro, dinero en efectivo, juguetes y videojuegos de los niños.Faltaban pantallas planas, botellas de licor, un microondas, computadoras y celulares diversos.Los agraviados procedieron a pedir ayuda con los vecinos y se dieron cuenta de que ya no estaba su camioneta, marca Chevrolet tipo Silverado modelo 2017 y color blanco.Los afectados reportaron al número de emergencias 911, llegaron elementos de la Policía Estatal, quienes les indicaron que debían comparecer ante la fiscalía a denunciar.Los agraviaron recuperaron algunos videos de las cámaras de seguridad de la vivienda y pidieron a vecinos los videos de sus cámaras de seguridad.En las imágenes se ve llegar camionetas, de color blanco, identificando una marca Mazda y otra tipo vagoneta, entraron a la casa y la registraron por completo.La familia sospecha que la misma patrulla de SSP se vio involucrada, ya que fueron grabados por las cámaras de seguridad.Se compareció ante la fiscalía a interponer formal denuncia contra quienes resulten responsables. Ellos piden justicia y que den pronto con los delincuentes que allanaron su casa.