Hombres dejan de pagar pensión de sus hijos por pandemia, critica Abogada

Debido a la contingencia sanitaria que se vive se han registrado atrasos en el pago de pensiones alimenticias, indicó a abogada Luz María Reyes Huerta.



Explicó que lamentablemente, las mujeres, niños y ancianos son los más vulnerables en esta etapa, y además de que el encierro repercute en el aspecto psicológico y la cara de trabajo, también se suma la violencia económica, que se ha visto recrudecida.



Indicó que hay personas que por la situación que se vive han perdido sus ingresos y algunos hasta el trabajo, pero hay hombres que no entienden que los alimentos son de inaplazable cumplimiento.



Explicó que aunque una persona no tenga trabajo, ve como le hace y come, y lo mismo debe pasar con los hijos, no los puede dejar sin comer.



Reconoció que hay muchos hombres en los que se ve esa falta de empatía y de responsabilidad, pues una cosa es que no tengan trabajo y otra que no se vea la voluntad de ver qué hacen para dar para los alimentos de los hijos, quizá no como lo venían haciendo, pero que se vea la voluntad de no dejarlos en el desamparo.



La abogada mencionó que en los juzgados hay guardias para recibir todo tipo de trámites relacionados con pensiones alimentos, pero los depósito no se están haciendo ante los juzgados, lo que complica la situación.