Hombres “no están a salvo, explórense también”, advierten ante cáncer de mama

“Aquí estoy, definitivamente esta enfermedad no necesariamente mata, lo que mata es la indiferencia personal, es que no tengan la precaución de checarse”, expresó Irma Chávez Saldaña, sobreviviente del cáncer de mama.Previo a la "Rodada por la Vida, una Rodada con Causa", encabezada por integrantes de la Confederación Internacional de Mujeres Bikers (CIMB), por el Centro de Xalapa para conmemorar el Mes Rosa, insistió en la necesidad de la autoexploración.“Si nosotros no nos exploramos, si no nos checamos diferencias en nuestro cuerpo vamos a pasar sin darnos cuenta que algo sucede, el explorar nuestras mamas determina que nosotras mismas identifiquemos posibles signos que son alerta para decir que esta enfermedad está presente en nosotros”, dijo.Expuso que si observan un pezón sumido, una mancha roja sin motivo aparente, si la piel tiene un aspecto como cáscara de naranja, si de éste sale un líquido transparente sin estar lactando o si el mismo es lecho y fétido, no son situaciones normales.“Hombres no están a salvo, por cada cien mujeres, uno desarrolla cáncer de mama. Así que explórense también. Es necesario hacer mucho énfasis en la detención temprana, si se hace a tiempo, nosotros estamos a salvo”, manifestó la representante de la Asociación Civil “Grupo Reto Jalapa Veracruz”.Al indicar que se pudiera pensar que entre los cánceres el de mama “es el más noble” porque da signos, Chávez Saldaña recordó que un miércoles se percató de una “bolita” en su seno derecho, y dos días después se realizó la mastografía que arrojó “sospecha de malignidad”.“(El doctor) dice sí, esto es grave. Me hizo la biopsia que dio positiva: cáncer, un birads 4. El tumor que se alojó en mi mama media 4.5 centímetros, lo quitan y me dice el doctor que podía apostar que ya lo había quitado todo y me sugirió, por seguridad, hacerme una mastectomía (extirpación de la mama), dije que me quiten la dos, pero no, solamente me quitaron un seno”, narró la docente de preescolar.Confesó que siempre se estuvo previniendo contra la diabetes, al tener antecedentes familiares, pero no del Cáncer de Mama, porque nadie de sus seres queridos había padecido dicha enfermedad.“Yo soy el sujeto uno. Sí, es determinante la herencia, pero no es único, sino que debemos tomar en cuenta la alimentación, que determina también la diferencia. Entre más embutidos comamos más químicos consumimos y eso nos lleva a que podamos desarrollar un cáncer aun sin tener un antecedente genético”, precisó la docente.Indicó que pasó por tratamientos de quimioterapia, radioterapia, y consumo de otros químicos que la desgastaron físicamente por días, además de perder su cabello; sin embargo, rindieron frutos y hoy está saludable y luchando por otras que como ella batallan contra la enfermedad.