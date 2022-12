Hombres se comprometerán a dejar de lado la violencia contra las mujeres

Ante el panorama de violencia y los altos número de feminicidios en el estado y el país, el colectivo “Hombres responsabilizándose de su vida” llevará a cabo una manifestación este sábado 10 de diciembre en el mirador del Parque Juárez a las 18:00 horas, en la que se comprometerán a dejar a un lado la violencia contra la mujer e invitan a hombres a sumarse a este compromiso.“Debemos reflexionar al respecto para cesar esta violencia, también debemos de tomar compromiso porque a veces violentamos a la pareja y le decimos ‘discúlpame, perdóname ya voy a cambiar’, pero sólo se queda en promesas. Esto requiere un trabajo de reflexión, trabajo permanente y de terapia a lo mejor porque muchos de los hombres estamos dañados por violencia y la repetimos”, comentó Mario Torres Sorio, fundador del colectivo.Asimismo, aseguró que a pesar de existir leyes no se recibe suficiente atención a esta problemática; “si los hombres no empezamos a trabajar, a reflexionar, a tomar responsabilidad incluso desde el hogar, desde nuestras relaciones de pareja; esta cuestión de la violencia no es espontánea. Nace desde que como hombres recibimos el mandato de ‘no te dejes’, ‘eres el que manda’, ‘la mujer es mi mujer’. Todo eso es parte de la educación que recibimos los varones”.El promotor del colectivo, Iván Zepeda Valdez, destacó que este problema es muy grave y afecta a toda la sociedad, pues se dijo sorprendido sobre cómo se ha normalizado la violencia intrafamiliar y los hombres no se dan cuenta de la violencia hacia la mujer.“No tenemos derecho sobre ellas ni sobre sus cuerpos, pero desafortunadamente nos han criado de tal forma que pensamos, creemos que es así. De ahí que derive en muchas situaciones violentas que están tan normalizadas que es difícil verlas”.Torres Sorio refirió que las autoridades judiciales son omisas ante estos casos, pues argumentó que un sólo homicidio o feminicidio debería ser de suma importancia y llamar la atención de la sociedad.“Las autoridades aunque tienen estas denuncias por feminicidios, por homicidios violentos contra mujeres la mayor parte de ellas quedan en la impunidad. Creo que en nuestro Estado muchas mujeres se sienten en riesgo permanente al haber tantas desapariciones, tantos feminicidios sin resolver. Hay un riesgo para la vida permanente de todas las mujeres”.