Horacio Duarte será el nuevo Director de Aduanas del SAT

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que presentará al Senado que sea Horacio Duarte –quien hasta el día de hoy se desempeña como subsecretario del Trabajo– como nuevo encargado de la Dirección General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaría (SAT), después de que Ricardo Ahued presentara su decisión de dejar al cargo para incorporarse al Senado.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que Horacio Duarte tendrá todo el apoyo del Gobierno federal para “limpiar” las aduanas" y aseguró que "me canso ganso de que lo vamos a lograr”.



En Palacio Nacional, el mandatario manifestó que tanto Horacio Duarte como Ricardo Ahued son personas integras y honestas.



“Aprovecho para informarles que voy a presentar al Senado a quien va a desempeñarse como Director de Aduanas, va a ser el licenciado Horacio Duarte, que sustituye a Ricardo Ahued, Senador de la República, una persona buena, íntegra, pero él va a estar de nuevo en el Senado y Horacio Duarte, que es también un hombre íntegro honesto, de toda nuestra confianza, se va a hacer cargo de las aduanas porque ahí necesitamos enfrentar la corrupción, y me canso ganso que lo vamos a lograr”.



El pasado 24 de abril, López Obrador anunció que Ricardo Ahued había presentado su renuncia al cargo de la Dirección General de Aduanas del SAT y reconoció que su administración no ha podido acabar con la corrupción en esta área, por lo que anunció una “limpia” puesto que señaló que la corrupción en aduanas es “un monstruo de 100 cabezas”.