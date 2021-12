Horario restringido del Estadio Xalapa dificulta entrenamiento de niños

La apertura del Estadio Xalapeño por algunas horas en la mañana y luego en la tarde-noche, impide el entrenamiento de los niños que practican el Atletismo, por lo que entrenadores, como Freddy Viveros, esperan que vuelva a su horario habitual.“Se abrió el estadio que tiene horarios restringidos y cuando tenemos que prepararnos para una competencia, tenemos que utilizarlo porque los niños tienen que ir con una preparación distinta a un evento, nos vamos acomodando a los horarios que trae el estadio actualmente”, indicó.En entrevista, comentó que hace dos meses este espacio deportivo abrió sus puertas de 7:00 horas a 10:00 horas y de 18:00 horas a 22:00 horas, lo cual afecta las prácticas porque esos periodos comprenden los horarios de clases o cuando ya no hay sol.“Para niños no es un horario normal, en la mañana no podemos porque están en clases, entonces ése es el problema que tenemos con la pista”, reiteró Viveros.Refirió que con el cierre del estadio por la pandemia de COVID-19 y con la apertura de la Unidad de Servicios Bibliotecarios (USBI) de la Universidad Veracruzana (UV), se mudaron físicamente a dichas instalaciones, donde están desde las 16:30 horas a las 18:30 horas.“Esperemos que ya lo abran como debe ser pero pues hemos estado yendo a varios lugares, estamos en Los Lagos, en la USBI, en la pista de Coatepec que la han abierto siempre, entonces son los puntos donde estamos”, abundó.El entrenador de Atletismo expuso que aunque intentaron plantearles a los encargados del espacio deportivo, dependiente de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), un horario más amplio, al final decidieron aceptar el que está actualmente.“Es una regla que tienen una política por el tema de la pandemia, nosotros queremos ser respetuosos y no interferir en las decisiones de ellos y decidimos mejor esperar a los horarios que ellos tienen y nos dicen que en enero ya abren en horario normal”, concluyó.