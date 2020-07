Hospital Civil de Xalapa quiere dar de alta a abuelito con herida abierta, denuncian

La señora Rosa Isela Hernández Rocha denunció que el Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón” pretende dar de alta a una persona de la tercera edad pese a que tiene heridas abiertas.



Explicó que se hace cargo de don Roberto Sánchez de la Cruz desde hace unas semanas, pues no tiene familia. Es una persona de 80 años, con insuficiencia renal y que presentaba necrosis en el pie.



“Vive cerca de aquí de Lomas del Sumidero, yo lo recogí. Él entró por tener necrosis en el pie, le amputaron 3 dedos y la herida está abierta, no está cosida. Ellos quieren que ya me lo lleve a mi domicilio, estoy de acuerdo, simplemente que me lo quieren dar con la herida abierta”.



Comentó que uno de los médicos le dijo que ya se lo podía llevar a su casa, pidiéndole que firmar el alta a pesar de que don Roberto continuaba con las heridas del pie sin suturar.



“Ayer me dijeron de Trabajo Social que ya lo recogiera. También, uno de los doctores me dijo que ya estaba dado de alta cuando yo no estaba de acuerdo, decía que iba cosido cuando el señor no tiene ningún punto. Yo no firme ningún papel porque es lo que ellos querían. Al doctor de la tarde yo le dije que no estaba de acuerdo, le dije que el señor no era mi familia, que yo lo tenía en mi domicilio porque no tiene a dónde ir, y que yo no me lo iba a llevar con la herida abierta porque mi domicilio no está para esa clase de atención, él me dijo que si no era mi familia que lo dejara, que ahí se vería”.



Mencionó que ella está dispuesta a darle las atenciones necesarias a don Roberto siempre y cuando ya esté recuperado y fuera de cualquier peligro que pudiera implicar la herida en su pie.



“Terminando su recuperación yo me lo traigo a mi casa, sin ningún problema yo me lo traigo, pero yo no me lo puedo traer en esas condiciones. Él está en el hospital desde el 11 de este mes. Si hubiera un lugar dónde tenerlo, porque si hay, hay gente que tiene bondad”.



Para las personas que quieran ser solidarias con don Roberto, pueden contactarse con la señora Rosa Isela al número 2287768071.