Hospital de Coatepec negó atención a extranjero por supuesto COVID, acusan

El Hospital Civil de Coatepec negó la atención médica a una persona que sufrió una caída en el Cerro de las Culebras cuando realizaba un estudio de observación de la flora de ese lugar.De acuerdo con información proporcionada por amigos y conocidos de la víctima, personal médico y directivos no quisieron ingresar al biólogo al hospital. Argumentaron que era un posible caso de COVID-19, no obstante, no realizaron ningún análisis para constatarlo.A pesar de que los paramédicos con experiencia en el manejo, traslado y atención en pacientes con Coronavirus aclararon que la persona tenía una fractura en la extremidad inferior izquierda por la caída, los médicos se negaron a atenderlo.Los directivos del hospital solicitaron a personal de seguridad del nosocomio sacar a los paramédicos con el hombre lesionado. Ante la negativa, el sujeto fue ingresado al Hospital de Caridad situado junto al asilo de ancianos en la calle Miguel Rebolledo.Cabe señalar que el accidente se registró el pasado martes, en el que un biólogo de origen inglés y de 55 años de edad cayó en una ladera en el Cerro de las Culebras.