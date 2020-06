Hospital de Río Blanco atiende a 40 pacientes con Coronavirus

El Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) ya tuvo una primera reconversión hospitalaria. Actualmente, tiene 40 pacientes internados con COVID-19, informó el director Álvaro Vásquez, quien también destacó que de éstos, aproximadamente 9 están en cuidados intensivos, es decir intubados



Advirtió que ha venido en aumento el número de casos de Coronavirus en la región de las Altas Montañas.



Mencionó que en marzo, cuando inició la epidemia de manera más severa en México y en el Estado, estaban recibiendo en este nosocomio sólo pacientes de la región de Córdoba. Sin embargo, ahora están arribando personas confirmadas con este padecimiento pero de municipios aledaños a Orizaba.



A pesar del aumento, aseguró que el HRRB no está sobresaturado, tal y como se dio a conocer el fin de semana de parte de trabajadores.



"Tenemos un promedio de 40 pacientes porque ya se hizo la reconversión al tercer piso y contamos con los insumos necesarios para dar servicio a la población que acude con nosotros. Hasta ahorita no podemos hablar de una saturación, pues como todo, cuando se hace una reconversión hay algo que implementar, pero estamos haciendo todo el esfuerzo".



Las áreas que en este momento son exclusivas para COVID-19 son la que antes era urgencias y un ala del tercer piso que se ocupaba para cirugía.



Añadió que en este hospital se tiene la capacidad para recibir a 100 personas. "Se va ampliando de acuerdo a la necesidad que se tenga. En esta reconversión podemos recibir hasta 50 pacientes".



Detalló que están llegando enfermos de diferentes municipios como Río Blanco, Ciudad Mendoza, Ixtaczoquitlán, además que no han dejado de recibir a pacientes de la zona de Córdoba.



"Es que desde hace dos meses de Córdoba no han dejado de llegar, pero de la zona de la Jurisdicción Sanitaria VII han aumentado de manera considerable".



El médico no descartó que este pudiera convertirse solo en hospital COVID-19, aunque dijo que esperan que no suceda así, pues se tiene que dar atención a otro tipo de padecimientos.



Finalmente indicó que los enfermos con Coronavirus que han tenido internados en este hospital son de edades que van desde los 40 años hasta 90 años, la mayoría con comorbilidades como hipertensión, diabetes y obesidad. Asimismo apuntó que hasta el momento no han recibido niños ni adolescentes.