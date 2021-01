Hospital del IMSS en Lerdo de Tejada ya no tiene espacio para pacientes COVID

El repunte de contagios de COVID-19 en el municipio de Ángel R. Cabada es consecuencia del relajamiento de las medidas preventivas durante las fiestas decembrinas y ahora el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Lerdo de Tejada ya no tiene capacidad para atender a enfermos de Coronavirus.



Al asegurar lo anterior, el alcalde Arturo Herviz Reyes dijo estar preocupado por la actual situación y lamentó que en diciembre la gente no hizo caso a las recomendaciones y hubo “fiestas por todos lados”.



Cabe señalar que de acuerdo con la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), el Hospital General de Zona 50 de Lerdo de Tejada reporta 100 por ciento de ocupación en camas en hospitalización general para atender Coronavirus, lo mismo con las camas con ventilador.



Ante la situación, Herviz Reyes aseveró que se fueron “al cesto de la basura” las recomendaciones y hoy los contagios se han ido multiplicando.



Al momento, en el municipio se reportan 136 casos confirmados de COVID-19, un total de 38 defunciones y 26 casos sospechosos, aunque de acuerdo con la semaforización regional epidemiológica se encuentra en luz verde.



“Tenemos tantos enfermos; primero no creían que el COVID era de veras, ahora ya han visto que hay miles de muertos en el país y millones en el mundo”.



El Alcalde exhortó a la población a hacer caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y pidió el uso obligatorio de cubrebocas, aplicarse gel antibacterial, el lavado constante de manos, mantener la sana distancia y evitar salir de las casas.



En ese sentido, expuso que es responsabilidad de todos frenar la ola de contagios de COVID-19.