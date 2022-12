Hospital del IMSS en Orizaba logró 20 procuraciones de órganos este año

Al cierre de este 2022, médicos del Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Orizaba, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Sur, realizaron 20 procuraciones de órganos; 3 fueron multiorgánicas.El responsable de la Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante del HGR de Orizaba, Fortino Domínguez Sánchez, informó que del total de procuraciones, tres de ellas fueron multiorgánicas y el resto corneales.Explicó que de estas procuraciones se obtuvieron seis riñones, un hígado, 34 córneas, un musculoesquelético y piel, beneficiando a alrededor de 60 pacientes que su salud requiere de alguno de estos órganos.El médico apuntó que la donación de órganos postmortem es un tema que se debe abordar a fondo desde el núcleo familiar, con el objetivo de poder beneficiar a cientos de personas con un trasplante.“La muerte siempre va a ser un tema delicado y difícil del que nadie quiere hablar; sin embargo, el platicarlo con la familia, hacerles saber el deseo de que una vez llegado el momento, se quieren donar órganos, puede marcar la diferencia y salvar muchas vidas”.Añadió que es importante ser solidarios y empaticos con quienes requieren de un órgano para mejorar su calidad de vida.“Como siempre lo he manifestado, no hay mayor acto de amor hacia el prójimo que el de regalar vida, a través de una donación de órganos, porque no hay otra fuente para obtener órganos más que la procuración".Por otra parte, el doctor Fortino Domínguez agradeció a las 20 familias que durante 2022 decidieron donar órganos en beneficio de más de 60 pacientes que lo necesitaban.Finalmente destacó que las personas interesadas en convertirse en donadores de órganos pueden acudir a la Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con fines de trasplante, ubicada en el primer piso del HGR No. de Orizaba o bien ingresar a la página del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/ o visitar la página del IMSS http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos