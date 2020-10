Hospital del IMSS en Veracruz Puerto sí fue multado por montaña de basura

La Procuraduría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado, multó con mil 500 UMAS (poco más de 130 mil pesos) a los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad de Veracruz y en Coatzacoalcos por mal manejo de sus residuos, informó el titular de la dependencia, Sergio Rodríguez Cortés.El procurador recordó que los hospitales en su actividad diaria usan materiales y los desechos son responsabilidad de la institución o empresa de salud.“Los materiales que tienen convivencia con los enfermos de COVID-19, son propensos a convertirse en un vector y estamos hablando de la ropa, sábanas, camas, utensilios para comer, entonces el manual marca que deben depositarse como residuo peligroso porque está contaminado”, dijo.Indicó que ante la atención que se diera a los pacientes con coronavirus, aumentó el volumen de estos residuos de manera desproporcionada y los prestadores de servicio especial para llevárselos cobran muy caro porque ese servicio no existe en Veracruz.“Entonces el incremento en el tonelaje hizo que no pudieran pagar el costo y lo tuvieron ahí generando un mal manejo de los residuos hospitalarios”, dijo.Cabe recordar que fue en agosto pasado cuando personal de la Clínica 14 del IMSS en Veracruz Puerto exhibió públicamente la negligencia en el tratamiento de los residuos biológicos.Rodríguez Cortés añadió que por lo ocurrido ya se notificó a la alta dirección de los hospitales, fundamentalmente a los del Estado, para que se apeguen al manual de “Buenas Practicas” emitido por la Secretaría de Medio Ambiente Federal y la Secretaria de Salud Federal.Acentuó que este problema se resolvió y no se espera realizar nuevas inspecciones a hospitales, a menos que los ciudadanos denuncien prácticas nocivas para la salud.“Tenemos la instrucción del Gobernador de no intervenir de manera atípica, es decir, sí podemos generar instrucciones para todos los hospitales, pero hoy la prioridad de los hospitales es atender a los pacientes, entonces lo único que hay que hacer es cuidar, si se ven estas incidencias hay que reportar y con gusto vamos”.