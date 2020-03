Hospital General de Córdoba, sin material de curación y medicamentos, denuncian

Cada día aumenta la falta de material y medicamentos en el Hospital General de Córdoba, familiares de pacientes se quejan de que al ingresar tienen que comprar absolutamente todo, desde el alcohol hasta las batas pero además, el servicio se paga como si fuera particular y no un hospital público.



Las áreas primordiales, como Cirugía, carecen de mesas para operaciones, las que tienen ya están inservibles, rotas y el material quirúrgico debe ser adquirido por el paciente, ni siquiera hay alcohol.



Pacientes que fueron operados y les detectaron alguna anomalía en el tejido, ni siquiera tienen resultados, pues el área de Histopatología no cuenta con equipo para hacer el trabajo, eso desde hace año y medio, según señalaron familiares de enfermos que fueron atendidos en este nosocomio.



Humberta Hernández, representante de colonias en FREDEPO, indicó que ir a este hospital ya no es garantía de que van a recuperar su salud, pues, aunque hay personal e intensión de atención, carece de todo y las familias de escasos recursos tienen que recurrir a préstamos para poder solventar los gastos que ahí se generan.



Reconoció que desde que no funciona el Seguro Popular, ahora INSABI, la situación ha ido de mal en peor, pues antes se quejaban de la atención médica ahora de la falta de equipo y medicamentos.