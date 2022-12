Hospital General del IMSS en Orizaba invita a donar sangre

Con la finalidad de que exista suficiente abasto de sangre y sus hemoderivados en el Hospital General Regional del IMSS en Orizaba, y por ser necesidad de pacientes oncológicos, hematológicos, neonatos, obstétricos y accidentados graves, se realizará jornada de donación altruista el 10 y 11 de diciembre en este nosocomio.En entrevista la doctora María del Carmen Núñez Ortega, responsable del banco de sangre del HGR, indicó que es necesario que todos hagamos conciencia de la importancia de donar.Dijo que los interesados deben presentarse en el banco de sangre a las 07:00 horas con ayuno mínimo de 8 horas, tener entre 18 y 64 años, identificación oficial, peso mayor a 50 kilogramos y medir más de 1.50 metros.Asimismo, no haber ingerido bebidas alcohólicas 72 horas antes de la cita, no haber padecido hepatitis, sin infecciones como gripe, herpes o diarrea; en caso de tener tatuajes, que tengan más de 1 año de realizados.No estar ingiriendo medicamentos para próstata, aspirinas o antibióticos, mujeres, no estar embarazadas y no haber sido trasfundido el donador o su pareja en los últimos 12 meses; en el caso de pacientes diabéticos e hipertensos estar bajo estricto control.También enfatizó que cada donación de sangre equivale a una cantidad de 450 mililitros, lo correspondiente al 10 por ciento del total del volumen sanguíneo de cada persona y se puede fraccionar en cuatro productos: concentrado eritrocitario, plaquetas, plasma y crioprecipitado y con ello se pueden salvas hasta tres vidas.“La única fuente de sangre, somos los seres humanos, no hay nada que pueda sustituirla, de ahí la importancia de la cultura de la donación altruista para que los pacientes mejoren sus condiciones de salud para continuar con sus tratamientos”, afirmó.