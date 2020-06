Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos todavía no atenderá COVID-19

El Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos aún no entrará en operaciones como centro de atención de COVID-19, debido a que el IMSS y el “Valentín Gómez Farías” tienen suficiente espacio.



Así lo afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez durante su visita al Tecnológico Nacional de México, campus Coatzacoalcos, previo a la llegada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la región sur.



“El Hospital Materno Infantil todavía no va a funcionar; recordemos que son etapas, la primera etapa es una preparación de protocolos, ya está. La segunda es la de reclutamiento pero los hospitales que están aquí abrieron áreas para pacientes con COVID-19 y éstas aún no se saturan y cuando éstas se saturen, iniciaremos con los cambios al Materno Infantil y con los cambios que se deban administrar”, dijo.



De acuerdo a lo informado, el Materno Infantil está equipado con 20 camas para pacientes con COVID-19 y 30 de cuidados intensivos.



“Lo mejor es que nunca se ocuparan pero estamos listos, no nos confiemos de que porque tenemos espacios no seguiremos indicaciones. Algo muy importante para poder abrir camas es que hay que desplazar otras áreas de atención medica y por eso no es lo mejor, por eso ojalá no tengamos que usar esos espacios”, dijo.



Por otro lado, exhortó a los veracruzanos a continuar con la cuarentena debido a que Coatzacoalcos y Minatitlán siguen siendo los municipios con más contagios de coronavirus.