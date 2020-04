Hospital “Nachón” pone a pasantes desprotegidos a atender posibles casos de coronavirus

Pasantes de enfermería del Hospital Regional “Luis F. Nachón” revelaron que son forzados a cumplir guardias diarias, sin equipo de protección adecuado, en áreas con pacientes sospechosos de COVID-19.



Además, carecen de seguridad social y sólo reciben una beca quincenal de 300 pesos.



En entrevista para alcalorpolitico.com, los enfermeros en formación visibilizaron la situación que viven en el nosocomio, pues previo a la contingencia por COVID-19, hacían guardias dos veces por semana, sin embargo, su coordinadora, Xóchitl Elizabeth Hernández, dio la indicación de que ahora deben acudir todos los días de 7:00 a 13:00 horas.



No obstante, apenas les proporcionan un cubrebocas por turno, no hay alcohol en gel ni caretas y los guantes son contados. Pese a esto, ellos y los médicos internos deben atender a los pacientes sospechosos de COVID-19 por órdenes de los médicos de base.



Al laborar sin seguridad social, en caso de enfermedad este hospital no los atiende, sino que deben de acudir a un centro de salud que debió ser asignado por el mismo nosocomio desde hace siete meses.



Ante este panorama, los afectados acudieron con Xóchitl Hernández, quien, aseguran, se comporta de manera déspota y grosera, intimidando a quienes no están de acuerdo con ella, además de que bloquea el acceso con el jefe de Enseñanza del nosocomio, Omar Sánchez de la Cruz, con quien decide los roles de guardias a cubrir por los pasantes.