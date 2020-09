Hospital Naval de Veracruz enfermó a 47 pacientes con fármaco adulterado

En enero pasado, el Hospital Naval de Veracruz suministró un medicamento adulterado que compró a una aparente empresa “fantasma”, afectando a 47 pacientes que resultaron infectados con bacterias, caso similar al ocurrido en el Hospital Regional de PEMEX en Tabasco, donde 12 personas murieron en los primeros meses del año.De acuerdo a una investigación de Noticieros Televisa , se trata de la heparina sódica —utilizado para tratamientos de hemodiálisis—, el mismo fármaco que fue adulterado en Tabasco.No obstante, para el caso de Veracruz, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) no lanzó una alerta sanitaria, aunque la Secretaría de Marina confirmó que no hubo muertes y se interpuso una denuncia penal cuya investigación sigue en curso.Televisa detalló que de acuerdo a un documento de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado, el medicamento de Laboratorios Pisa falsificado lo compró el Hospital Naval el 17 de diciembre de 2019 a la empresa Comercializadora de Medicamentos de México (COMEDMEX).La supuesta comercializadora tiene su dirección en la Calzada de Guadalupe y Ramírez, numero 571, en la colonia Potrero San Bernardino de la Alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México, sin embargo, al acudir al sitio no se encontró empresa alguna.Según se explicó, Laboratorio Pisa no tendría relación alguna con dicho proveedor y los tres lotes de supuesta heparina sódica con fechas de caducidad entre noviembre de 2020 y septiembre de 2021 fueron falsificados.Asimismo, la Secretaría de Marina confirmó el brote a inicios del año y al detectarse en los pacientes el proceso infeccioso, suspendió el uso del fármaco, dando aviso a COFEPRIS y a la Secretaría de Salud de Veracruz, la cual nunca hizo un pronunciamiento público al respecto y según Noticieros Televisa, no respondió peticiones de información.La investigación detalla que un frasco adulterado muestra señales de haber sido abierto y contiene residuos que se ven a simple vista.Se señala además que el caso en Veracruz ocurrió un mes antes que el de Tabasco, donde a principios de este mes un Juez federal ordenó detener a José Roche Pérez, el presunto distribuidor de la heparina adulterada.En aquella entidad, 12 pacientes de hemodiálisis murieron desde el 29 de febrero hasta el 12 de marzo pasado.Roche Pérez, en una de sus facturas, dio como dirección una casa en Villahermosa que resultó estar abandonada. Actualmente, la Fiscalía General de la República lo acusa por fraude y la Fiscalía de Tabasco le imputa las muertes causadas.Tras las indagatorias de autoridades, se confirmó que el supuesto medicamento usado en Tabasco contenía sólo restos de heparina, agua “y hasta pegamento líquido”.