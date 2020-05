Hospital Regional de Coatza pierde médicos; dejan de ir a trabajar por falta de equipo

Este viernes, el área de Urgencias y de COVID-19 del Hospital Regional de Coatzacoalcos se quedó desatendido debido a que los médicos no se presentaron a trabajar.



Lo anterior porque alrededor de 12 galenos tramitaron un amparo para no trabajar debido a la falta de condiciones para ejercer su labor ante la pandemia.



Al respecto, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores, Juan Pablo Sosa, confirmó la situación y añadió que por no contar con los insumos para protegerse, ya cuatro empleados de la institución resultaron contagiados y fueron enviados al Seguro Social.



Por ello, pidió la intervención de las autoridades, ya que la salud de los trabajadores está en riesgo.



Explicó que para atender a los pacientes tuvo que intervenir gente del cuerpo de Gobierno.



Hospital confirma falta de médicos



El subdirector del nosocomio, Gerardo Bajonero Saavedra, también confirmó la situación, detallando que han sacado el trabajo con el apoyo de 2 médicos de la Jurisdicción Sanitaria que acudieron a dar sus servicios.



Sin embargo, externó que el nosocomio sí está entregando el material suficiente para que los trabajadores lleven a cabo su labor sin tener que arriesgarse.



Aunado a ello, confirmó que por el momento, el director Rodrigo Camacho no se encuentra al frente del Hospital debido a temas personales desde hace una semana.



Añadió que el Hospital tiene, este viernes, a 10 pacientes en atención en el área de COVID-19.