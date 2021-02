Hospital Regional de Orizaba ha atendido a bebés, niños y adolescentes enfermos de COVID

Al igual que en otras partes del país, al Hospital General Regional de Orizaba, perteneciente al IMSS, también han llegado niños enfermos de COVID-19, por cierto, muy complicados; algunos ya han muerto, así lo aseguran médicos de este nosocomio.



En entrevista los galenos, quienes por temor a represalias pidieron omitir su nombre, relataron que durante la pandemia han llegado infantes y adolescentes con síntomas complicados de coronavirus y cuando se les ha hecho la prueba salen positivos; otros arriban al nosocomio, pero con neumonías que al final se traducen en casos positivos.



Pero eso no es todo, sino que también hay casos de neonatos que se han contagiado en el hospital o quizá nacieron con el virus porque su madre estaba positiva, esto último que no se puede confirmar según los estudios que se han hecho.



Aunque las autoridades no han hablado sobre el tema, los galenos indicaron que el área de neonatos en su momento fue cerrada por el número de casos de recién nacidos contagiados.



Pero dijeron que lo más grave de todo ha sido que infantes y adolescentes han sido víctimas de este virus y éste les cobró la vida.



Aunque no revelaron el número de los que han fallecido por este virus, dijeron que ésta es una realidad y que quien debería dar a conocer los datos específicos sobre el tema, tendría que ser Célida Duque Molina.



Y en esta realidad tan angustiante para los médicos, enfermeras, equipo de limpieza, de alimentos, lavandería y más, no hay equipo suficiente para dotar al personal que está en áreas COVID-19, pues el overol tipo Tyvek ya no se los están otorgando y solo ingresan con bata blanca y una de papel que poco les puede proteger.