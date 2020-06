Hospital Regional de Poza Rica exhibió a recuperado de COVID-19; sufrió discriminación

Un paciente dado de alta en mayo pasado acusó que el Hospital Regional de Poza Rica usó su imagen y provocó que su localidad lo discriminara luego de exhibirlo públicamente porque presuntamente había vencido al COVID-19Y es que el ciudadano, quien urgió sanción contra quienes lo exhibieron al advirtir que presentará una demanda por daño moral, denunció que el Hospital —aunque lo internaron—, nunca le confirmó siquiera que padeció coronavirus, pues no le mostraron resultados de prueba alguna.En una queja con fecha del 1 de junio, dirigida al Departamento de Calidad del nosocomio, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y al gobernador Cuitláhuac García, el paciente reprocha que por redes sociales se filtrara el video de su salida del hospital y que un medio de comunicación de la zona se enterara primero del presunto diagnóstico de COVID-19.Según detalla en el oficio, el pasado 2 de mayo ingresó al Hospital por complicaciones respiratorias. Tras ser valorado, se le indicó que tendría que permanecer internado.“Se me hicieron diversos estudios, hasta la prueba para descartar o confirmar si padecía COVID-19, sin embargo, los resultados nunca llegaron y, si es que llegaron, a mí y a mis familiares se nos negó esa información”.Explica que así, lo dieron de alta el 13 de mayo, sin que le extendieran ningún documento sobre su estancia o información sobre cuidados y medicamentos que debería seguir tomando.“En la salida ya me esperaba una familiar, quien se dio cuenta que el vigilante estaba grabando (…), mi familiar le preguntó por qué nos había grabado a mí y a mi pareja y el vigilante le dijo que eran indicaciones que había recibido de su jefa, la C. Claudia Juárez Reséndiz, que ella le había indicado que por órdenes del director Rubén Vázquez García se tenúa que grabar a los pacientes que salieran”.De acuerdo al quejoso, le dijeron que dicho video serviría como prueba de su estancia en el hospital.No obstante, estas imágenes serían difundidas por redes sociales y publicadas en un medio local, lo que después causaría que fuera discriminado en su comunidad.“El día 17 de mayo del 2020, por la tarde llegó al domicilio el subagente municipal y otras dos personas vecinas del domicilio donde me quedé a recuperarme (…) a decir que me tenía que ir de ese domicilio ya que por un video que circulaba (…) se habían enterado que el suscrito tenía coronavirus, a lo que la familia que me está dando asilo les dijo que eso era mentira.“Pero la advertencia fue esa de que me tenía que ir ya que en la comunidad la gente se estaba preocupando que hubiera una persona contagiada de COVID-19 y que estaban exigiendo que me fuera de ahí.El paciente lamentó que los integrantes de dicha vivienda sufrieran discriminación por esta situación y todo por un video que filtró el personal del hospital.Por esto, acusó que sólo se lucra con la imagen de los pacientes para beneficio personal del Director, “que pretende pasar casos sin confirmar como casos de éxito y recuperación”.Por último, el ciudadano exige le sea entregado su diagnóstico, que le informen su resultado y “tomar las acciones que correspondan para investigar y sancionar a las personas involucradas en dicha violación a mis derechos como paciente”.