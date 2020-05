Hospital Regional de Río Blanco atiene 10 pacientes con COVID-19

En la actualidad, el Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) tiene 18 pacientes internados con sospecha o confirmación de COVID-19, informó el director del nosocomio, Álvaro Vázquez, quien no quiso revelar el número de muertes que se han registrado.



"Ahorita tenemos alrededor de 18 pacientes, algunos confirmados, estamos en espera del resultado de ocho pruebas. De los pacientes son 50 por ciento mujeres y el resto varones".



Añadió que han tenido pacientes que sí se han recuperado de COVID-19 y que fueron ingresados a este nosocomio pero los factores que han permitido que salgan avante es que no tiene comorbilidades, la edad, su estado general de salud, por citar.



Explicó que el hospital tiene la capacidad hasta de 100 camas para recibir a personas con el virus pero recordó que esto será cuando ocurra la reconversión hospitalaria.



De igual forma, reconoció que del personal que trabaja en el HRRB sólo tres personas han sufrido la transmisión de COVID-19 pero se han contagiado en otros lugares de salud donde también laboran.



"Fueron enviados en su momento a cuarentena pero ya regresaron sin complicaciones, afortunadamente", dijo.



A este hospital COVID de la Secretaría de Salud, llegan personas de un promedio de 56 municipios, pues no sólo atiende a quienes son de Orizaba o sus alrededores.