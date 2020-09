El director del Hospital Regional de Río Blanco (HRRB), Álvaro Vázquez dio a conocer que se han enviado un poco más de 12 pacientes al Centro de Atención Médica Expandida (CAME) de Orizaba.



Explicó que son aquellos que solamente requieren aporte de oxígeno, pero que ya no tienen ninguna otra complicación que pueda descompensarlos.



De igual forma, dijo que los pacientes que tienen oxígeno en casa y que son dados de alta en el Hospital Regional de Río Blanco, pueden quedarse en sus domicilios; los otros que no tienen la forma de conseguir el oxígeno, van al centro que desde hace 15 días ya opera en Orizaba.



Recordó que en el HRRB ha venido a menos el número de enfermos COVID-19 internados, además que en este se atienden personas de 56 municipios de la zona montañosa.