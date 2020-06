Hospital Regional de Río Blanco espera no tener que activar Centro COVID-19 

El director del Hospital Regional de Río Blanco (HRRB), Álvaro Vázquez Gallardo, comentó que el lunes recibió a personal de Atención Médica del Estado y no le mencionaron la posibilidad de que ya se vaya a poner en marcha el Centro de Atención Médica Extendida para COVID-19 (CAME-19) de Rincón Grande.



Indicó que actualmente aún hay cupo para estos pacientes en el nosocomio, por lo que en unas semanas más se vería si es necesario contar con más capacidad de atención.



No obstante, indicó que se tiene la esperanza de que no vaya a ser imperioso activar ese espacio, que serviría para atender a pacientes con COVID-19 con síntomas moderados y leves, como lo comentó el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, quien el lunes comentó que se propondría al Gobernador echar a andar los CAME-19 que se habilitaron en la entidad.



Cabe recordar que son cinco los CAME-19 que se proyectaron para apoyar en la atención de los pacientes con coronavirus, esto si los hospitales sobrepasaran su capacidad.



Los espacios que se podrían poner en marcha son: el Centro de Raqueta de Boca del Río, que era sede del Instituto Veracruzano del Deporte; el Velódromo de Xalapa; el Hospital Materno-Infantil de Coatzacoalcos; el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Poza Rica y el Hospital Psiquiátrico de Orizaba, que a 12 años de iniciada su construcción permanece sin funcionar como tal por falta de recursos.



Cabe mencionar que aunque el HRRB está proyectado para atender a 29 pacientes en el área COVID y 16 más en el tercer piso, personal de ese nosocomio asegura que con 42 que hay este martes se encuentran colapsados pues no cuentan con más ventiladores y los turnos son muy cansados y pesados para el personal, ya que cubre jornadas de 12 horas, sin que en ese lapso puedan salir a tomar agua o ir al baño.