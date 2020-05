Hospital Regional de Río Blanco se quedó sin 106 trabajadores por contingencia

Un promedio de 106 trabajadores del Hospital Regional de Río Blanco se fueron a casa por ser parte de los sectores vulnerables ante el COVID-19, indicó el director del nosocomio, Álvaro Vázquez Gallardo, quien dijo que por fortuna hasta el momento el personal no se ha contagiado de coronavirus.



"Fueron enviados a su casa un promedio de 106 trabajadores de un total de mil 200 que están en la plantilla y no van a regresar hasta que pase la contingencia. Pero tampoco hemos tenido contagio en el hospital, no hay sospechosos", dijo.



Agregó que trabajan en la prevención y el cuidado de quienes laboran en el hospital.



Destacó que el trabajo que ha hecho el personal, entre el cual hay gente con experiencia por epidemias pasadas, bueno y comprometido.



De igual forma apuntó que hasta el momento no ha recibido el personal de este nosocomio alguna agresión, pero hizo el llamado para que las personas respeten el trabajo y también valoren la labor que está haciendo.



Finalmente, indicó que se están usando alrededor de 45 mascarillas N95 por día para el personal que atiende a los pacientes con coronavirus. "Estamos ocupando ese tipo de material con médicos, enfermeras, químicos".