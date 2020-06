Hospital Regional de Río Blanco ya estaría a tope con 34 pacientes COVID-19

Personal del Hospital Regional de Río Blanco dio a conocer que hasta este sábado, ese nosocomio contaba con 34 pacientes de COVID-19; sin embargo, cada día llegan más enfermos.



Señalaron que este hospital en teoría puede brindar atención a 45 pacientes, 29 de ellos en el área COVID y 16 más en el tercer piso; sin embargo, en la práctica con 27 que lleguen están al tope.



Indicaron que en la parte baja, cuando se llega a 23 pacientes, se satura el área, en tanto que en el tercer piso no hay condiciones para atender a más de cuatro.



Explicaron que esto se debe a que el sistema de oxígeno no da para más de cuatro ventiladores, por lo que tendrían que estar trasladando tanques de oxígeno para no comprometer la atención a los pacientes.



Las fuentes del hospital indicaron que, de llegar más enfermos de coronavirus, el nosocomio tendrá que convertirse totalmente a COVID y cerrar el servicio a la población con otros padecimientos.



Comentaron que se espera que haya más ingresos, ya que la población está saliendo más a la calle y muchas veces sin las medidas preventivas.



De los 34 pacientes que hay actualmente, agregaron, la mayoría son de Orizaba y la región y entre ellos hay dos médicos, uno del ISSSTE y otro médico general con consultorio privado en Orizaba, los cuales se encuentran graves.