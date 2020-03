Hospital Regional de Veracruz restringe acceso; familias esperan en la banqueta

A partir de este jueves, fueron retirados de los bajos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz los familiares de pacientes que acostumbran a pernoctar ahí, esto como parte de las medidas preventivas por el COVID-19.



Las personas que generalmente vienen de otros municipios duermen y se alimentan en la parte baja de las escaleras de acceso, incluso con tiendas de campaña. Ahora se les pidió desalojar el área para la limpieza, por lo que se movieron a las afueras del nosocomio.



El Hospital cerró la reja y el acceso es únicamente directo al nosocomio y bajo control.



"Hoy a las 5 de la mañana ya nos informaron (...) que están haciendo limpieza para el coronavirus y todo eso, a las 5 de la mañana nos sacaron, estábamos adentro y a todos nos sacaron", dijo María Guadalupe González, familiar de una paciente ingresada en el área de Ginecología.



El departamento de Comunicación Social confirmó que se trata de una medida de prevención por el coronavirus, además, se les pidió que sólo debe estar un familiar por paciente.



Los familiares señalan que también se restringió el acceso de visitas y se limita a dar información de los pacientes en horarios preestablecidos.



"No hay familiar, ya no dejan entrar, a las 11 de la mañana dan informes y a las 4 de la tarde, desde las 6 de la tarde de ayer no sabemos", dijo.



Debido a que fueron retirados de la parte baja del nosocomio, los familiares ahora se instalaron en la banqueta e incluso, en los camellones.