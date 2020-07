Hospitales COVID-19 con ocupación del 53%; CAMEC C-19 agilizarán atención

Los Centros de Atención Médica Expandida (CAME C-19) atenderán los casos de coronavirus con síntomas leves, por lo que se agilizará la atención en los hospitales COVID de la entidad, donde la capacidad hasta el momento es del 53 por ciento, señaló el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor.



En el marco del mensaje diario para dar cuenta de la situación del COVID-19 en Veracruz, el funcionario aclaró que a pesar de que los CAMEC son una extensión de los hospitales, estos podrán seguir prestando servicio en las localidades, como se hace en la actualidad.



“Así aprovechar lo ya invertido en los CAMEC, ha sido aceptado por este comité, con la presencia del Gobernador del Estado, por lo que se implementará con apoyo de los centros de atención médica expandida COVID -19, para eficientar la atención médica de calidad”.



Por tanto, los pacientes que requieran atención hospitalaria deberán asistir a los hospitales COVID de su región y no a los CAMEC, puntualizó.



Ramos Alor dijo que dicha estrategia plantea trasladar la atención de pacientes COVID con síntomas moderados a leves a los CAMEC desde los hospitales de Xalapa y Veracruz.



“No olvidemos que en estas dos ciudades están dos hospitales de alta especialidad y ambos son COVID”, dijo al agregar que “tenemos una ocupación hospitalaria del 53% en promedio en todo el Estado, por lo que en los hospitales de su región se les puede recibir sin grandes problemas”.



Sostuvo que los CAME no son centros de atención abierta, sino una extensión de los hospitales COVID de la zona conurbada de Veracruz y de la zona centro en Xalapa.



“Ahora van a ser destinados a cierto tipo de tratamiento médico para COVID-19 que será determinado en aquellos hospitales”, expuso.