Hospitales COVID de Xalapa se empiezan a saturar, dicen bomberos de Coatepec

El comandante del Cuerpo de Bomberos en Coatepec y la Región, Diego Solano Montano, advirtió que los contagios de COVID-19 van en aumento; expuso que los hospitales que atienden estos casos en Xalapa ya se reportan saturados.



“Sabemos que los hospitales están saturados, ya no reciben gente, a esto íbamos a llegar, cuando estuviera saturado ya no íbamos a poder ingresar pacientes y la mortalidad iba a aumentar. Es una de las situaciones que se vislumbraban y aún faltan muchas cosas por ver”, lamentó.



Entrevistado, detalló que tan sólo este viernes la población requirió un traslado de paciente sospechoso de Coronavirus, mientras que anoche la cápsula con la que cuenta la corporación fue prestada al Hospital Civil de Coatepec.



“Los contagios siguen aumentando. Hoy nos acaban de decir para otro traslado y anoche prestamos la cápsula al Hospital Civil para una persona embarazada sospechosa de COVID-19 a Xalapa”, dijo.



Lamentó que no reciban apoyo de ningún tipo de insumo, material o equipos especiales por parte del Gobierno Estatal o alguna empresa, pues son los ciudadanos quienes han respondido al llamado de los bomberos donando principalmente material de limpieza, como cloro, jabón, guantes, caretas y cubrebocas.



“Los ciudadanos son los que han donado, ni autoridades estatales ni de ningún tipo ni empresas, nadie, que lástima pero nosotros seguimos en la lucha”, expuso.



Y es que dijo que están solicitando este apoyo, pues al incrementar los casos de COVID-19, aumentan las atenciones y sin el equipo necesario no podrán hacerlo.



“Estamos en eso de apoyar a la gente pero los equipos son caros, estos hay que reponerlos para seguir apoyando. Necesitamos guantes de látex, puntas nasales, dinero, combustible, guantes de nitrilo, equipos especiales, cubrebocas KN 95, porque esto va a incrementar y no queremos quedarnos sin insumos porque no podremos atender, no queremos llegar a eso, por eso estamos pidiendo apoyo”, finalizó.