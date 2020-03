Hospitales en Coatepec empezaron a restringir el acceso a los pacientes, por lo que deben esperar afuera en las explanadas hasta que llegue su turno de atención.



Es el caso de la Unidad Médica del IMSS del Pueblo Mágico, quien ha decidido mantener a sus derechohabientes fuera de las instalaciones para evitar la concentración al interior del hospital, esto de acuerdo a las personas que han acudido para su atención.



“A la sala de espera ya no permiten ingresar, creemos que como medidas ante la situación del coronavirus”, detalló un paciente.



Sin embargo, no es la única situación que se ha registrado al momento, pues por su parte, médicos de algunos hospitales que prefirieron no dar sus nombres, indicaron que temen no poder atender los casos por la falta de insumos y medicamentos.



“No tenemos insumos, esto nos va a superar. Nos están mandando a la guerra sin armas”, acotaron.