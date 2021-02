Hospitales de Tuxpan se quedan sin vacunas contra tuberculosis

En medio de la pandemia de COVID-19, las vacunas BCG, contra la tuberculosis, se encuentran agotadas, situación que genera preocupación entre las madres pues el biológico se debe aplicar en los recién nacidos.



La joven Sandra Velázquez, madre de una bebé de apenas una semana de nacida, refirió que acudió al Hospital General de Sub Zona número 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSSS), ubicado en esta ciudad pero le informaron que no hay vacunas.



Asimismo, mencionó que otras madres le han comentado que tampoco hay existencia en la clínica hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).



La derechohabiente recurrió a redes sociales para indagar si en otro lugar puede obtener el biológico pero la información es que no se ha abastecido a ninguna institución.



Entrevistado al respecto, el doctor Francisco Espinosa Priego, integrante del comité regional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), confirmó que tampoco hay vacuna en el Hospital General “Dr. Emilio Alcázar”.



“El problema está desde el año pasado, no hay vacunas en ningún hospital y se tendrá que esperar. Por lo pronto, se deben tomar precauciones y no exponer a los bebés a personas enfermas (de tuberculosis)”, apuntó.



La vacuna BCG protege contra la meningitis tuberculosa y la forma diseminada de la enfermedad. Si bien puede ser aplicada hasta los 14 años, se recomienda que los infantes la reciban antes de que cumplan cuatro años para garantizar una mayor efectividad.