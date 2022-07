Hospitales de Veracruz deberán tener expertos en abortos

La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Adriana Esther Martínez Sánchez, confirmó que se realiza un análisis exhaustivo de los protocolos que debe implementar la Secretaría de Salud, para que las personas al frente de los procedimientos de interrupción del embarazo, sean las idóneas.En entrevista, la Diputada señaló que es necesario que todas las mujeres que deseen practicarse un aborto deben tener toda la seguridad de que están en las manos de especialistas y no se pondrá en riesgo sus vidas.“Ya el personal está capacitado, lo único que estamos haciendo con SESVER es supervisar que realmente estén las estrategias adecuadas e idóneas para que, al adquirir este beneficio, sea con seguridad que su salud está salvaguardada”, acotó.La legisladora morenista sostuvo que desconoce cuántas interrupciones legales del embarazo se han practicado en Veracruz a prácticamente un año de la despenalización, pues es información que no se hace llegar propiamente al Congreso.Lo que sí indicó, es que se tienen reuniones mensuales con personal de salud para conocer cómo avanza la implementación de la medida.“El aborto siempre ha existido y era un riesgo al hacerlo clandestino. Ahora al regularizarlo jurídicamente ahora lo piensan más porque tienen esa ventaja de que puedo hacer uso de mi derecho como mujer antes de las 12 semanas.“Creo que eso también hace conciencia en las mujeres, de ya no tener que esconderme, lo pienso, lo analizo, decido. Ese es el objetivo también y vemos que está funcionando”, destacó.La diputada reiteró que la supervisión de la implementación de los protocolos para la práctica de los abortos se extenderá a todos los centros de salud de la Secretaría, para consolidarlos conforme a la ley.“Hay todas las condiciones, lo único es certificar que todo está correcto jurídicamente, en infraestructura y médicos y donde no, apoyar y gestionar que esté todo”, enfatizó.