Hospitales de Xalapa están saturados por COVID-19, lamenta Arzobispo

El arzobispo de la arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, lamentó que la capital del Estado se encuentre en alerta máxima de contagios por COVID-19.



"Estamos ahora en el Estado y especialmente en Xalapa, en alerta máxima, tenemos todo de rojo, por lo mismo hay que estar todos cuidando las indicaciones que se nos dan, sobretodo el uso de cubrebocas en los lugares cerrados y en donde vayan a comprar".



Durante la homilía dominical, señaló que ya hay muchas familias con algún enfermo de COVID-19 ya sea en casa o en hospitales de la ciudad, mismos que ya se encuentran saturados.



"Ahora los hospitales de aquí de Xalapa, el CAE, el Seguro Social, están saturados, luego no se encuentran camas. Entonces tenemos que estar cuidadosos para que a los primeros síntomas consultar inmediatamente para atender esta enfermedad".



Indicó que cuando el padecimiento se detecta a tiempo, la recuperación puede ser desde casa y así, evitar acudir a los hospitales.



Además, dio a conocer que hay sacerdotes enfermos por Coronavirus, como es el caso del padre Gilberto Suárez, Vicario General y familiares.



"Tenemos enfermo al padre Gilberto Suárez, que es el vicario general y a su hermana Alicia que trabaja en las escuelas Morelos. Es una enfermedad que no permite la visita de alguien y las personas tienen que pasar un tiempo de cuarentena".



Ante ello, pidió que si existe un enfermo de COVID-19 en casa o con algún síntoma, aislarlo "aunque duela".



Comentó que varias celebraciones se tuvieron que aplazar por la pandemia, pero se están retomando poco a poco con las medidas sanitarias necesarias.



"Todas la celebraciones que eran de la semana santa o algunas otras que se han venido atrasando dada la pandemia. La misa Crismal será celebrada en el mes de agosto pero, no como se hacía antes, será en un lugar amplio", finalizó.