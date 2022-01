Hospitales del ISSSTE enfrentan cuarta ola de COVID con menos personal

Al menos un 30 por ciento del personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sufrió el contagio del Coronavirus, admitió el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del ISSSTE, Carlos Alberto Hernández Nieto."El problema del contagio del personal médico sí es generalizado. Hay médicos, enfermeras, personal administrativo. Sí se reduce la planta laboral con los contagios. Desconozco el dato de manera exacta pero sí un 30 a 40 por ciento a nivel general, tanto las unidades médicas como administrativas se están contagiando".En conferencia, el dirigente advirtió que en medio de la cuarta ola de COVID, los hospitales comienzan a saturarse y eso implica un esfuerzo adicional de los trabajadores de la salud."Tenemos entendido también que ya se están saturando los hospitales y eso requiere un esfuerzo de más de los trabajadores, porque estamos en la primera línea".Refirió que en el caso del ISSSTE, la Dirección de Normativa en la Salud, a cargo de Ramiro Lopez Elizalde, instruyó a las Áreas Médicas reportar al área central del Instituto cualquier carencia de personal, herramientas o insumos."Si aquí en Veracruz hubiera un déficit de recursos, o de medicamentos y la autoridad administrativa no solicita ese envío de recursos, incurren en una responsabilidad administrativa. Un médico no puede hacer nada si emite la receta y no hay nadie en farmacia, no hay gente en vigencia de derechos, en el expediente".