Hospitales no tienen equipo contra coronavirus; veracruzana hace caretas y les regala

Desde hace unas semanas, Claudia Madahi Cruz vio la necesidad en la que se encuentran los médicos y enfermera de los hospitales públicos de la ciudad de Veracruz, por lo cual, decidió elaborar caretas de acetato para donárselas.



En pocos días se corrió la voz y ya ha entregado alrededor de 300 caretas.



"A médicos, enfermeras y enfermeras, les entregué a chicas del (Hospital) Regional en las áreas de oficinas, son donaciones, algunos amigos me han cooperado, se les agradece, incluso los doctores me han querido dar dinero pero la cooperación es para comprar más material, no las vendo", dijo.



Médicos y enfermeras e incluso demás personal administrativo de nosocomios, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y el Hospital Regional de Veracruz, han recurrido a Claudia.



"Todos, de diferentes lugares, del Regional, Seguro Social, ISSSTE, todos comentan lo mismo, que no tienen materiales suficientes y cada quien se está comprando lo propio, se me hace mala onda venderles algo que ellos necesitan para hacer su trabajo", dijo.



Claudia tiene una tienda de bisutería, por la contingencia, el trabajo ha disminuido pero dedica su tiempo y dinero a colaborar con aquellos que tienen que exponerse para cuidar de los enfermos.



Incluso, pacientes vulnerables que acuden al hospital para sus tratamientos, han recurrido a ella para una careta.



"Compré para hacerle a un amigo y compré para hacer 25 y ya después se corrió la voz y se fue pasando y ya llevo 340 hechas, tengo para hacer otras 140, se utiliza hoja de acetato, tapete de yoga, grapas, pegamento y elástico".



Actualmente, hay más gente que desea una pero ya es más difícil encontrar los materiales. Sin embargo, en su página de Facebook "Madox Boutique", se encuentra un tutorial para que se elabore.