Hospitales para atender COVID-19 están saturados en Córdoba, acusan

Se ha recrudecido la situación de salud por el COVID-19 en esta ciudad, los pacientes que han sido canalizados no son recibidos en los hospitales pues ya están saturados, afirmó la representante regional de la organización Antorcha Campesina, Janeth Cruz García.



En entrevista, dijo que personalmente ha canalizado a enfermos y estos son enviados a sus casas a cuarentena, pese a la gravedad.



Señaló que a esta crisis de salud, se suma la económica y la de seguridad, todas vienen de la mano.



Recriminó que no hay apoyos para las familias de escasos recursos, quienes si no mueren de COVID-19 lo harán de hambre.



Ante ello, urgió a los Gobiernos Estatal y Federal a que se pongan a trabajar e implementen programas para apoyar a los sectores más vulnerables.



Justificó que mucha gente no se pudo quedar en casa para evitar el contagio de coronavirus pues en sus trabajos no les dieron permiso de faltar y temían ser despedidos.



"Estaban en un dilema, o mueres de COVID-19 o mueres de hambre, los hijos piden de comer, la situación es grave y no hay un plan alimenticio para hacer frente a esta crisis", dijo finalmente.