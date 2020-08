Hospitales piden a pacientes equipo contra COVID para hacer pruebas, denuncian

Trabajadores y personas en general denunciaron que para poderle hacer una prueba de COVID-19 a los pacientes en algunos centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria VII, le están pidiendo al paciente que compre el equipo de protección para los químicos.



"Así están condicionando a los personas y eso es injusto, pues el equipo que piden para tomar las pruebas cuesta casi 3 mil pesos, pues consta de cubrebocas N95, batas, guantes, googles, las que llaman pijamas quirúrgicas".



Añadieron que es obvio que una persona que gana muy poco dinero no va tener para poder pagar este material y es probable que se quede en casa y como ya ha sucedido en algunos casos, muera en su domicilio.



De igual forma indicaron que no han dado a conocer algún lineamiento de atención de referencia, ni tratamiento, pero dijeron que eso no es todo, pues tampoco recibió la capacitación el personal, misma que pidió atención médica del nivel central.



Asimismo explicaron que cuando la gente entra sólo le aplican el gel, pero no les preguntan nada, es decir, si presentan algún síntoma propio de COVID-19, o si estuvo en contacto con alguna persona que haya presentado síntomas o que haya dado positivo.



"El filtro debería ser, la aplicación de alcohol gel al 70 por ciento, hacer interrogatorio breve sobre síntomas o antecedentes de contactos con sospechosos o confirmados y toma de temperatura; cosa que no se hace, a cualquiera solo le aplican gel y pasan".



Asimismo destacaron que no hay un filtro ni protocolo para los trabajadores administrativos y que los médicos sí conocen, así como las enfermeras, pero algunas de las veces no respetan tampoco las rutas de entrada y salida, ni la estrategia para prevenir la transmisión del COVID-19.