Hospitales ya están saturados, regresan a pacientes a casa: Bomberos de Coatepec

Debido al incremento de contagios por COVID-19, hospitales ya se encuentran saturados y los llamados de emergencia van en aumento, así lo informó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región, Diego Solano Montano.



Entrevistado, aseveró que esta corporación ya ha enfrentado esta situación y al no encontrar espacio en algún nosocomio público, deben de regresar a los pacientes a sus casas, en donde los familiares tienen que buscar a un médico particular o algún hospital privado.



“Hemos dado el apoyo pero el problema es que ya no hay suficientes espacios en los hospitales, es el gran problema al que nos enfrentamos en este momento. Ya nos hemos enfrentado a estos casos en donde no hay cupo, tenemos que dejar a los pacientes con sus familiares o los familiares tienen que buscar un lugar alternativo, médicos particulares que los puedan tratar, no nos negamos a apoyarlos al traslado pero no hay espacios”, dijo.



Asimismo, señaló que en los últimos días han atendido alrededor de 18 casos sospechosos, los cuales en su mayoría han presentado insuficiencia respiratoria.



“Hemos atendido a unos 3 o 4 que han dado positivos, los demás son sospechosos pero un síntoma que la gran mayoría tiene es la insuficiencia respiratoria, han sido muchos en los últimos 15 días unos 15 casos”, detalló.



Y es que dijo que la población sigue sin creer en el virus y no atienden las medidas sanitarias, condición que está agravando la saturación de hospitales.