Hoteleros de Orizaba buscarán combatir secuestros virtuales y físicos con cámaras

Aunque es difícil para los propietarios de hoteles y moteles controlar la situación de posibles secuestros virtuales o físicos, ya que a la fecha no hay una obligatoriedad para registrar al cliente, buscarán contar con cámaras de vigilancia a fin de contar con grabaciones si lo llega a requerir la autoridad, indicó el empresario del ramo Fernando Trueba Coll.



El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Orizaba, señaló que lamentablemente se han presentado algunos casos de inseguridad en donde se ha vinculado a empleados en los hechos, cuando esto es algo que ellos no pueden controlar.



Señaló que no hay una obligación de que la persona que llegue tenga que demostrar que es quien dice, incluso, si son de paso ni siquiera se registran, por lo que para los propietarios y el personal es imposible controlar esta situación.



Mencionó que con lo que pueden contribuir es con la instalación de cámaras de video a fin de contar con las grabaciones si se llegara a requerir.



Reconoció que en la zona se han tenido casos de secuestros virtuales o exprés en donde las víctimas han permanecido en algún hotel o motel, y esos casos han sido atendidos por la autoridad.