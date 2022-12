Hoteleros de Veracruz Puerto alertan de promociones fraudulentas en redes sociales

La Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz y Boca del Río ha registrado al menos 50 casos de fraudes a viajeros, quienes compran paquetes de hospedaje a través de "promociones" que les llegan vía redes sociales.El presidente de dicha agrupación, Santiago Carames Chaparro, indicó que esta problemática se presenta a nivel nacional y en Veracruz se ha incrementado en esta temporada vacacional.Los defraudados se dan cuenta hasta que se presentan en el establecimiento y no existen reservaciones o un paquete pagado en el hotel."Es un tema lamentable porque se está viendo. afectada mucha gente, es un tema a nivel nacional, son personas o grupos de personas que hacen estafas cibernéticas, crean páginas ficticias, roban los logotipos de los hoteles y la gente cae, ya son varios casos, me incluyo porque en mi hotel ya se presentaron, justo en diciembre es que brincaron algunos casos", dijo.Aprovechó para exhortar a los turistas a que verifiquen las promociones para que no caigan en información que llega a través de WhatsApp, mensajes de texto o Facebook; o bien verifiquen en el establecimiento para evitar ser blanco de este tipo de fraudes.Carames Chaparro dijo que los paquetes con promociones y que han robado a los huéspedes varías veces desde 2 mil pesos hasta 6 mil, pero en otros estados, las cantidades han sido de miles de pesos más."Esto no es nuevo, tiene meses que se presenta pero empieza a incrementarse, como hoteles podemos presentar denuncias individuales por el uso indebido del logo pero ¿contra quién? No se puede denunciar un número de WhatsApp, no procede y a quien realmente afecta es a los viajeros porque ellos confian hacen los depósitos y se dan cuenta que es fraude".Para hacer las estafas, incluso hacen uso de los logotipos de los hoteles, por ello, alertó a los vacacionistas a extremar precauciones al momento de reservar en hoteles.