El presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región Cultura y Aventura (UNEH), Marcos Suárez Domínguez, confió que en febrero de 2021 inicie la promoción turística de la entidad y esta mayoritariamente se realizaría en redes sociales.



Lo anterior, siempre y cuando el Semáforo de Riesgo Epidémico en Veracruz no eleve su nivel a rojo.



"La respuesta básicamente ha sido que se va a seguir trabajando en promoción turística, tenemos que volver a esperar que no vaya a haber un semáforo rojo".



Comentó que regresar al rojo dificultaría el desarrollo de los proyectos de promoción turística en la entidad, y estos se elaboran a partir de un escenario con niveles no altos de riesgo de contagio.



"Yo creo que va a ser más enfocarnos a redes sociales, promoción en redes sociales y no en físico, para no regarla”, dijo.