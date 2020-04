Hoteleros de Xalapa piden a los tres niveles de gobierno no abandonarlos ante pandemia

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Octavio Augusto Jiménez Silva, pidió la suma de esfuerzos de los tres niveles de gobierno para rescatar a las empresas, el empleo de miles de trabajadores, y específicamente, no dejar perder el sector hotelero de la entidad, por la pandemia del coronavirus.



“No estamos en contra del Gobierno del Estado, somos sus aliados, nos necesitamos mutuamente. En estos momentos es donde tenemos que unir esfuerzos para poder salir adelante, y que obviamente sean beneficiados los empleados y la sociedad misma, porque nosotros también debemos ver por la sociedad. El sector hotelero estima que van a tener un 2 o un 4 por ciento de ocupación, y ese porcentaje no es turismo, son personas que todavía están trabajando y que vienen vendedores a cobrar”.



Asimismo, subrayó una propuesta realizada al municipio de Xalapa, la cual pedía, contener de manera pronta la crisis en la que está la ciudad, acción que, hasta el momento, no ha tenido respuesta alguna.



“Nosotros por parte del municipio de Xalapa, tuvimos una reunión con el Alcalde, en el cual, igual, todas las cámaras nos juntamos y en un sólo documento le hicimos la propuesta que lo que necesitaba el sector empresarial por parte del municipio para que pudiera mínimo contener esta contingencia, a la fecha, no hemos tenido ninguna respuesta por parte del Alcalde. Es así, que este día metimos un documento solicitando que necesitábamos una respuesta urgente de acuerdo al oficio para saber si íbamos a ser apoyados o definitivamente no”.



En ese sentido, expuso que no es tiempo de esperar a más reuniones, y que pasen semanas sin tener acciones concretas.



“Para nosotros hay compromisos, porque los trabajadores tienen una familia, y esa familia espera, por eso es la preocupación que tenemos nosotros. Sabemos que vamos a salir adelante, sabemos que habrá esa sensibilidad por parte del Gobierno del Estado y por parte de gobierno municipal”.



Respecto al Plan de Protección al Empleo anunciado por el Estado, dijo, que, aunque si existe voluntad por parte de las autoridades, dicho plan, es insuficiente para el sector empresarial, por lo que pidió, una reconsideración a la postura por las autoridades.



“Un empresario no pide de más, pide lo justo, pide lo que realmente necesita porque no está pidiendo que se lo regalen, está pidiendo el apoyo para que posteriormente pueda pagarlo. El empresario va a pedir unos 300, si otro necesita 100, va a pedir 100, si alguien necesita 50, pide 50, sabe que tiene que pagarlo y que su compromiso es que lo va a pagar. Necesitamos que el Gobierno del Estado haga un esfuerzo más”, concluyó.