Hoteleros de Xalapa ven difícil repunte de ocupación en periodo vacacional

A pesar del lento retorno a actividades económicas, la hotelería en Xalapa registra una ocupación inferior al 10 por ciento, admitió el presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros (UNEH) de la Región Cultura y Aventura, Marcos Suárez Domínguez.



Lo anterior, luego de que las autoridades de salud permitieron un reinicio al 30 por ciento de su capacidad en establecimientos de hospedaje.



Sin embargo, el dirigente empresarial observó que, en el caso de Xalapa, la hotelería no llega ni siquiera a esa cifra.



"Ni siquiera le llegamos, vamos a decir que es una normativa dentro de la nueva normalidad pero realmente no estamos ni cubriendo un 10 por ciento" observó.



Con lo anterior, los hoteleros descartan un pequeño repunte, aunque sea durante el actual periodo de vacaciones de verano.



"Estamos de capa caída porque, aunque es periodo vacacional, es difícil que haya repunte por la situación histórica y también por la pandemia", señaló.



Admitió que si bien los empresarios han hecho adecuaciones para mantener la sana distancia entre sus clientes y colaboradores, los hospedajes en Xalapa y la región no alcanzan ni el 10 por ciento.